Programa eleitoral de rádio e TV termina nesta sexta-feira (25)

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão termina nesta sexta-feira (25) nas cidades que terão segundo turno para prefeito. A propaganda nas ruas e na internet está permitida até sábado (26). No domingo, 51 cidades brasileiras realizarão o segundo turno das eleições, totalizando 33 milhões de eleitores. Em São Paulo haverá disputas em 18 cidades. O resultado deve ser divulgado até às 20h do mesmo dia.