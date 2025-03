Programa para declaração do Imposto de Renda será liberado nesta quinta (13)

A Receita Federal liberará o acesso ao programa para a declaração do Imposto de Renda 2025 a partir das 9h desta quinta-feira (13). O download pode ser feito no site da Receita Federal. O prazo para entrega começa na próxima segunda-feira (17) e se estende até o dia 30 de maio. A expectativa é receber aproximadamente 46,2 milhões de declarações. As multas por atraso variam entre R$165 e até 20% do imposto devido, enquanto as restituições ocorrerão em cinco lotes a partir do dia 30 de maio.



