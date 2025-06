Projeto em SP ensina sobre a importância de preservar a natureza em aulas práticas nos parques

No Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta quinta (5), o estado de São Paulo ganha uma nova iniciativa: um projeto inédito que leva os estudantes para uma aula prática no parque, onde eles podem aprender mais sobre a natureza e a importância da preservação. A iniciativa faz parte de uma série de 140 ações do Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática, que será lançado amanhã pelo governo do estado e a pela prefeitura de São Paulo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!