Protesto de aposentados na Argentina provoca confronto entre manifestantes e policiais

Manifestantes e policiais entraram em confronto durante um protesto de aposentados em Buenos Aires, na Argentina. O ato contra medidas do governo de Javier Milei tomou as ruas da capital. A polícia usou cacetetes e spray de pimenta para afastar os participantes que se aproximaram do Congresso. Os aposentados protestavam contra o veto à Reforma da Previdência e cortes no fornecimento de medicamentos.



