Quadrilha de ex-miliciano é alvo de operação no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro procura milicianos que atuam em comunidades na zona oeste da cidade. Em dois dias de operação, os agentes prenderam oito pessoas. Uma das prisões aconteceu em Magé, na Baixada Fluminense. Walder Lima, apontado como miliciano, era procurado por homicídio. Em uma segunda ação, os policiais foram à casa do ex-miliciano Rodney Lima de Freitas, suspeito de envolvimento na morte um policial civil, em março de 2025. Segundo a investigação, ele teria se aliado ao Comando Vermelho. Rodney não foi encontrado. Na noite da última segunda-feira (7), outros sete suspeitos já tinham sido presos na mesma região. Segundo a polícia, moradores e comerciantes locais são ameaçados e obrigados a pagar taxas aos criminosos pela utilização de serviços básicos, como luz, gás e internet.



