Quadrilha monta falso banco dentro de edifício de luxo em Goiânia (GO)

Uma quadrilha montou um falso banco dentro de um edifício de luxo em Goiânia (GO). As vítimas davam seus imóveis como garantia de empréstimos, pagando altas taxas para a liberação dos valores, mas o dinheiro nunca era liberado. Além disso, os imóveis ainda eram revendidos. Nesta sexta-feira (7), a polícia cumpriu 83 medidas judiciais contra os suspeitos em cidades de Goiás e do Distrito Federal. A Justiça autorizou ainda o sequestro de R$ 3,3 milhões dos envolvidos. A polícia ainda não prendeu nenhum suspeito.



