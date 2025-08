Quatro mil frascos de cetamina são apreendidos em Minas Gerais e Goiás

Quatro mil frascos de cetamina foram apreendidos em Minas Gerais e Goiás na manhã desta quarta-feira (6). A polícia confirmou que essa é a segunda maior apreensão desse tipo de anestésico já registrada no país. A apreensão aconteceu durante uma operação para acabar com uma rede de tráfico do produto, que tem uso controlado. A droga era vendida em festas, e os compradores usavam de forma recreativa.



