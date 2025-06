Quatro pessoas são presas em megaoperação de combate à violência contra mulher

Quatro pessoas foram presas em uma megaoperação de combate à violência contra mulher. A operação aconteceu no Rio de Janeiro e em outros sete estados, além do Distrito Federal. Os suspeitos são acusados de fazer parte de uma quadrilha que compartilhava imagens íntimas de meninas e mulheres na internet. Segundo as investigações, Pedro Henrique Lourenço, de 20 anos, era quem aliciava as jovens a participarem de alguns desafios, que incluíam a automutilação. Quem se recusava a participar, tinha imagens íntimas veiculadas em grupos de redes sociais. As vítimas possuem entre 11 e 19 anos. A quadrilha vai responder por crimes sexuais, tortura, misoginia e racismo. A defesa de Pedro Henrique não foi encontrada.



