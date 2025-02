Quatro pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas no Aeroporto de Guarulhos

Quatro pessoas foram presas em uma operação contra o tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Guarulhos. A investigação é feita pela Polícia de São Paulo e Polícia Federal. Segundo os agentes, os criminosos mantinham um esquema para colocar drogas em aviões no aeroporto. As investigações começaram a partir da apreensão de 82 quilos de cocaína escondidos em uma aeronave com destino a Portugal. Até agora foram cumpridos quatro mandados de prisão; dois suspeitos estão foragidos.