Reajuste do ICMS eleva preço do diesel e da gasolina em todo Brasil a partir de sábado (1º)

A partir de sábado (1º), abastecer o carro com gasolina vai ficar mais caro. Omotivo é o reajuste das alíquotas de ICMS cobradas pelos estados. O litro da gasolina vai ficar dez centavos mais caro passando a valer R$ 1,47. O valor do litro do diesel também vai subir. Serão seis centavos a mais, passando a custar R$ 1,12 por litro. Já o gás de cozinha terá uma pequena redução de dois centavos no preço por quilo.