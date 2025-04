Rebeca Andrade ganha prêmio Laureus

A ginasta Rebeca Andrade acaba de ganhar o prêmio Laureus, considerado o Oscar do esporte. A brasileira venceu na categoria "retorno do ano" e entrou para história ao se tornar a primeira atleta do país a receber o prêmio. Rebeca dedicou a conquista à psicóloga, que, segundo ela, foi fundamental durante o período de recuperação de uma lesão.



