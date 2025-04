RECORD promove encontro com executivos e anunciantes no interior de SP

A RECORD promoveu nesta terça (29) o segundo dia de encontro com executivos e anunciantes em Ibiúna, interior de São Paulo. Entre os assuntos debatidos no evento estão a chegada da TV 3.0 e o uso de ferramentas com Inteligência Artificial. Quem abriu o segundo dia do RECORD Summit foi Carolina Ferraz. O encontro reuniu quase 300 representantes das 108 emissoras próprias e afiliadas da emissora no Brasil. Entre as pautas, a força regional para a programação da TV.



