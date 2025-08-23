RECORD sedia etapa semifinal do Emmy Internacional 2025

A RECORD sediou, nesta sexta-feira (22), a etapa semifinal do Emmy Internacional. Conhecida como o "Oscar da televisão", a premiação reconhece as melhores produções audiovisuais do mundo. Na sede da RECORD, em São Paulo, grandes nomes do mercado audiovisual do Brasil assumiram o papel de jurados para avaliar três documentários produzidos em diferentes partes do mundo. Em um processo sigiloso, as notas vão definir quem chegará à final da maior premiação do jornalismo e do entretenimento. Anfitrião do encontro, o vice-presidente de Jornalismo da RECORD, Antonio Guerreiro, destacou a relevância da emissora ao abrir as portas para um evento que fortalece a conexão do Brasil com o mercado audiovisual internacional. Os vencedores do Emmy 2025 (Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas) serão conhecidos no dia 24 de novembro. A premiação será realizada em Nova York.



