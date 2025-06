Reino Unido registra a primavera mais quente da história

O Reino Unido registrou a primavera mais quente da história. A média entre os meses de março e maio foi de 9,5ºC, superando o recorde anterior de 9,3ºC, em 2024. Essa é a maior marca desde o início dos registros, em 1884. Além disso, a primavera de 2025 ficou entre as mais secas em 50 anos, com uma pequena quantidade de chuva.



