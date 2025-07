Relatório sobre acidente com avião da Air India aponta para problema no fornecimento de combustível

O relatório preliminar sobre o acidente com um avião da Air India apontou que o fornecimento de combustível para os motores da aeronave foi interrompido antes da queda. Segundo o documento, uma conversa registrada na cabine revelou uma falha nas chaves de controle de combustível que pode ter contribuído para o acidente. O voo, que seguia para Londres, caiu pouco depois de decolar na Índia, no mês passado. Ao todo, 260 pessoas perderam a vida.



