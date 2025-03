Resort do traficante conhecido como Peixão é demolido durante operação policial no Rio de Janeiro

Um resort do traficante conhecido como Peixão foi demolido durante uma operação policial no Complexo de Israel, no Rio de Janeiro. Quatro suspeitos foram presos. A investigação apontou que a mansão foi construída com o dinheiro do crime. O local era usado por traficantes da facção Terceiro Comando Puro. O imóvel luxuoso tinha um lago artificial com carpas e um espaço de lazer com piscina. A construção foi feita em uma área de preservação ambiental.



