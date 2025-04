RG Animal: governo lança cadastro para cães e gatos

O presidente Lula e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, assinaram nesta quinta-feira (17) um decreto que estimula a guarda responsável e o combate ao abandono e maus-tratos de animais. Entre as ações do programa, estão o apoio à realização de castração e à implantação de microchip em cães e gatos para identificação individual. O decreto cria também o sistema de cadastro nacional de animais domésticos que prevê gerar um banco de dados nacional para os pets. O ‘RG Animal’ é gratuito e gera um número de identificação único e válido em todo o país. O documento digital tem um QR code que poderá ser fixado na coleira do animal.



