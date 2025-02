Rio de Janeiro tem dia mais quente do ano com 44°c

A terceira onda de calor de 2025 começou nesta segunda (17) e já é sentida nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e parte do Nordeste. O Rio de Janeiro registrou o dia mais quente do ano, com 44ºC. A cidade entrou hoje no nível quatro de calor, dentro de uma escala que vai até cinco. De acordo com o Sistema Alerta Rio, da prefeitura, esse estágio de calor aconteceu ao meio-dia. A prefeitura do Rio disponibilizou 58 pontos de resfriamento e de hidratação pela cidade. Além disso, fez uma série de recomendações à população, entre elas, a de aumentar a ingestão de água, consumir alimentos leves, como frutas e saladas, e evitar a exposição direta ao sol.



