RJ: chuva aumenta alerta para risco de deslizamentos

A frente fria que se aproxima da costa do Sudeste deve deixar o tempo instável no litoral de São Paulo e do Espiríto Santo. Nesta terça-feira (1º), o tempo ficou nublado e já houve registro de chuvas isoladas em várias partes do Rio de Janeiro. A virada no tempo é provocada pelos ventos úmidos vindos do mar que deixam os dias mais fechados e chuvosos. Até sexta-feira (4), há previsão de chuva forte a moderada.



