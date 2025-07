RJ: mar avança e interdita faixas na orla do Leblon

No Rio de Janeiro, o mar avançou e interditou as duas faixas da Praia do Leblon. A força da água e a ventania arrancaram o portão de um prédio. Um carro estacionado no canteiro central também foi levado. A Marinha emitiu um alerta de ressaca até às 21h da próxima quinta-feira (31). As ondas podem chegar a até 3,5 metros. A orientação é que a população evite o banho de mar e a prática de esportes na areia durante esse período.



