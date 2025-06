RJ: novo vídeo mostra turista britânico desaparecido correndo em estrada

Um novo vídeo deve ajudar a polícia a esclarecer o desaparecimento de um turista britânico no Rio de Janeiro. Ele está desaparecido desde o dia 9 de junho, quando saiu de uma casa alugada no bairro da Gávea, zona sul do Rio. O novo vídeo, obtido pelo jornalismo da RECORD, mostra Denis Kopanev correndo com uma lanterna, em uma estrada próxima ao local onde estava hospedado. A Interpol e a polícia metropolitana de Londres também acompanham o caso.



