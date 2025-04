Rodovia de Santa Catarina é liberada após carreta explodir no meio da pista

Após 16 horas, foi liberado o trânsito na BR-101, onde aconteceu um grave acidente envolvendo um caminhão-tanque. O veículo, que carregava álcool etílico, tombou e explodiu no Morro dos Cavalos, em Palhoça (SC). O acidente foi na tarde do último domingo (6). O combustível se espalhou pela via, fazendo o incêndio se alastrar. Outras três carretas e 24 carros foram atingidos. Apesar dos estragos, ninguém morreu. Cinco pessoas ficaram feridas e seguem internadas.



