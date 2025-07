Rompimento de adutora afeta abastecimento de água de cerca de 40 bairros em Belo Horizonte (MG)

Uma adutora se rompeu e afetou o abastecimento de água de cerca de 40 bairros na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Uma câmera de segurança gravou o momento em que a adutora se rompeu durante a manhã deste domingo (27). A rachadura surgiu no meio do asfalto e a água invadiu a rua. Equipes da companhia responsável pela tubulação e distribuição de água e esgoto estiveram no local para realizar o reparo emergencial. Segundo a companhia, o abastecimento deve ser normalizado ainda nesta segunda (28).



