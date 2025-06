Rússia lança novos mísseis e drones contra o território da Ucrânia

A Rússia lançou novos mísseis e drones contra o território ucraniano na noite desta quinta (5), manhã de sexta-feira em Kiev. As equipes de resgate trabalham neste momento em busca de sobreviventes. As explosões atingiram bairros residenciais na capital ucraniana e provocaram grandes incêndios e destruição.



