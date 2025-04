Santos anuncia a demissão do técnico Pedro Caixinha após derrota para o Fluminense

O Santos anunciou, nesta segunda-feira (14), a demissão do técnico Pedro Caixinha. O português perdeu o emprego depois da derrota na última rodada do Brasileirão para o Fluminense, no Rio. O time santista ainda não venceu no campeonato. Caixinha é o segundo técnico demitido nesta edição do Campeonato Brasileiro. O primeiro foi Mano Menezes, justamente do Fluminense.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!