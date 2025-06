São Bernardo do Campo é destaque no maior encontro de cidades do Brasil

São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, foi destaque no maior encontro de cidades do Brasil, realizado em Florianópolis. Entre vários destaques apresentados no Summit Cidades em relação à São Bernardo do Campo, um programa municipal inédito, que entrega aos jovens da educação pública oportunidade chamou a atenção. No início de julho, 20 estudantes embarcam para a Irlanda em um intercâmbio cultural custeado pela prefeitura.



