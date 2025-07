O São Paulo apresentou o atacante Gonzalo Tapia. O chileno de 23 anos estreou antes de ser apresentado. Tapia entrou em campo no segundo tempo da vitória sobre o Corinthians, no sábado (19). O atacante estava no River Plate, da Argentina. O contrato com o São Paulo vai até o fim de 2026.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!