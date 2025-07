São Paulo bate recorde de feminicídios nos cinco primeiros meses do ano

A cidade de São Paulo registrou 29 casos de feminicídio até maio de 2025, o maior número para os cinco primeiros meses do ano nos últimos dez anos. A Secretaria da Segurança Pública ainda não divulgou os dados referentes ao mês de junho. Em 2024, foram registrados 25 feminicídios no primeiro semestre. Entre a última quarta-feira (9) e esta quinta-feira (10), a capital paulista também contabilizou outros dois assassinatos de mulheres, além de duas tentativas de feminicídio.



