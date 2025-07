São Paulo lidera adesões em acordo do INSS para devolução de descontos indevidos

Quase 600 mil aposentados e pensionistas já aderiram ao acordo do INSS para receber de volta valores descontados de forma indevida. São Paulo lidera o número de adesões. Na sequência, estão Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. O pagamento começa já na próxima quinta-feira, dia 24, e será feito direto na conta do benefício, com correção pela inflação. Quem aderir até segunda-feira, dia 21, entra no primeiro lote a ser recebido. basta acessar o aplicativo Meu INSS, procurar pelo pedido e clicar em "aceito receber".



