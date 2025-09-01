Logo R7.com
São Paulo registra agosto mais seco desde 2020

Capital paulista teve apenas 13,5 milímetros de chuva em agosto, menos da metade do esperado

Boletim JR 24H|Do R7

A cidade de São Paulo registrou o agosto mais seco desde 2020. O acumulado de chuva na capital foi de 13,5 milímetros, abaixo da média esperada para o mês. A previsão indica que não haverá chuvas fortes nos próximos dias até a próxima sexta-feira (5).

