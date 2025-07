São Paulo registra mais oito ataques a ônibus e total chega a 483 desde junho

A onda de ataques a ônibus continua em São Paulo. Entre a última quarta-feira (16) e esta quinta (17), foram registrados mais oito incidentes. Com esses novos casos, já são 483 veículos depredados somente na capital paulista desde o início da série de ataques, em 12 de junho. Os ataques não se restringem à capital e atingem também diversas cidades da região metropolitana, totalizando 812 atos de vandalismo. A polícia mantém as investigações para identificar as motivações por trás desses crimes. Até o momento, oito suspeitos foram presos e três menores apreendidos.



