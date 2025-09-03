São Paulo vai emitir 700 alertas para celulares com queixas de roubo

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo iniciou uma ação para notificar cerca de 700 pessoas que utilizam celulares registrados como roubados ou furtados. A iniciativa faz parte do programa SP Mobile e utiliza o cruzamento entre boletins de ocorrência e dados das operadoras telefônicas para identificar dispositivos reativados após serem subtraídos.

Os usuários que recebem a notificação têm até três dias para devolver os aparelhos às autoridades. Desde o início da operação em junho, mais de 3.500 celulares foram recuperados por meio deste método. O objetivo é reduzir o número de dispositivos ilegais em circulação e auxiliar na segurança pública estadual.

