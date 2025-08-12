Sargento baleada no Rio de Janeiro está em estado gravíssimo

Segundo a equipe médica responsável, é gravíssimo o estado de saúde da sargento da Marinha, baleada em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ela está grávida de quatro meses. A militar Juliana da Silva Oliveira, de 37 anos, passou por cirurgia e, até o momento, não precisou interromper a gravidez. Câmeras de segurança flagraram quando uma moto com dois criminosos parou ao lado do carro da vítima, que estava no banco do carona. Logo depois, um dos suspeitos fez os disparos. Os tiros atingiram a região da pelve e a perna esquerda da sargento. O bebê não foi atingido. Nesta terça-feira (12), quatro homens foram presos e dois menores apreendidos por tráfico de drogas, em uma comunidade da região.