Semana começa gelada no Sul e Sudeste

A onda de frio que atinge o Sudeste e o Sul vai manter as temperaturas baixas nas duas regiões. Em São Joaquim, Santa Catarina, os termômetros marcaram 0°C na madrugada de segunda-feira (11), com direito à formação de geada na vegetação. Na cidade de São Paulo, a temperatura desta segunda (11) não deve passar dos 18°C. No interior do estado, mais precisamente no Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira, a mínima pode ficar abaixo de 4°C.



