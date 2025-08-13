Logo R7.com
Senado aprova bônus de produtividade para servidor do INSS

O objetivo é evitar fraudes nos benefícios

Boletim JR 24H|Do R7

Vai à sanção do presidente Lula a medida provisória que permite o pagamento extra a servidores do INSS que trabalham com a revisão de benefícios. A proposta enviada pelo governo sofreu alterações no Congresso Nacional e foi aprovada na terça-feira (12) pelo Senado. O objetivo da medida é aumentar a produtividade do órgão e evitar fraudes nos benefícios. As bonificações são de R$ 68 e R$ 75 para cada processo e perícia médica realizada.

