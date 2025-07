Senado aprova crédito consignado para trabalhadores de aplicativo

O Senado aprovou a ampliação do crédito consignado para trabalhadores do setor privado. A decisão inclui motoristas e entregadores de aplicativo entre as categorias elegíveis. A medida permite que até 30% dos repasses feitos pelas empresas sejam descontados para o pagamento do empréstimo. O texto agora aguarda a sanção do presidente Lula.



