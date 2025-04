Senado aprova nova regra para transporte aéreo de animais

O Senado aprovou novas regras para o transporte aéreo de animais. A proposta obriga as companhias aéreas a oferecerem opções de transporte adequadas para os pets. As empresas vão ter que divulgar informações atualizadas sobre o serviço, que vai precisar contar com equipes treinadas e equipamentos específicos para cuidar dos animais. O projeto leva o nome do cachorro Joca, morto em abril do ano passado, depois de ser enviado para o destino errado e transportado de forma inadequada.