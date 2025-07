Senado aprova proposta que tira pagamento dos precatórios do teto de gastos no ano que vem

O Senado aprovou nesta quarta-feira (17), em primeiro turno, a proposta que tira o pagamento dos precatórios do teto de gastos no ano que vem. Na prática a medida permite que estados e municípios paguem dívidas judiciais com mais prazo e com parcelas menores. A PEC também ajuda o governo federal a cumprir a meta fiscal ao tirar do teto das despesas do ano que vem os gastos com precatórios, que são dívidas decorrentes de decisões judiciais. A votação em segundo turno vai ficar para depois do recesso parlamentar.



