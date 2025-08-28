Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Senadora Damares Alves revela ter sido diagnosticada com câncer de mama

A parlamentar disse que o diagnóstico precoce tem possibilitado um bom tratamento contra a doença

Boletim JR 24H|Do R7

A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, revelou nessa quarta-feira (27) que foi diagnosticada com um câncer de mama. A parlamentar de 61 anos disse que o diagnóstico precoce tem possibilitado um bom tratamento contra a doença descoberta há cerca de um mês. 

Damares fez uma cirurgia no dia 31 de julho e voltou ao trabalho cinco dias depois. A senadora informou que vai passar por sessões de radioterapia a partir da próxima semana. 



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • jr-24h
  • Câncer
  • Distrito Federal
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Republicanos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.