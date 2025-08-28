Senadora Damares Alves revela ter sido diagnosticada com câncer de mama
A parlamentar disse que o diagnóstico precoce tem possibilitado um bom tratamento contra a doença
A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, revelou nessa quarta-feira (27) que foi diagnosticada com um câncer de mama. A parlamentar de 61 anos disse que o diagnóstico precoce tem possibilitado um bom tratamento contra a doença descoberta há cerca de um mês.
Damares fez uma cirurgia no dia 31 de julho e voltou ao trabalho cinco dias depois. A senadora informou que vai passar por sessões de radioterapia a partir da próxima semana.
