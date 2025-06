Servidor público é baleado dentro de posto de saúde no interior de Goiás

Um servidor público foi baleado no início da tarde dentro de um posto de saúde em Silvânia, interior de Goiás. A principal suspeita é que o crime tenha sido motivado por vingança. Segundo a polícia, o homem entrou armado no local e atirou sete vezes contra um servidor público, que não teve a identidade revelada. Ele foi levado em estado grave para Goiânia. Logo depois do crime, o suspeito e outro homem que estava com ele se apresentaram na delegacia e foram presos. As atividades do posto de saúde foram suspensas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!