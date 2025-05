Sete em cada dez brasileiros enfrentam dificuldades financeiras para ter uma alimentação suficiente. Em São Paulo , o valor adequado para a cesta básica seria R$ 432. Esse valor representa 21,4% da renda média do brasileiro. No entanto, mais de 10% da população vive com menos de R$432.



