Sétimo avião da FAB com repatriados do Líbano desembarca no Brasil

Mais um avião da Força Aérea Brasileira com resgatados do Líbano chegou a São Paulo. A aeronave pousou na base aérea da FAB em Guarulhos com 82 repatriados. Esse foi o sétimo voo da operação do governo federal, que começou no dia 2 de outubro para tirar brasileiros da área de conflito. A comunidade brasileira no Líbano tem cerca de 20 mil pessoas. Cerca de 3 mil manifestaram desejo de retornar ao Brasil.