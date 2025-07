Sobe para 19 o número de ônibus sequestrados na zona norte do RJ

A polícia do Rio de Janeiro tenta conter a onda de violência que afeta um dos principais bairros da zona norte da cidade. Pelo menos 19 ônibus foram sequestrados por criminosos. Segundo a Polícia Militar, foi uma resposta do tráfico de drogas a uma operação no Morro da Serrinha, onde um suspeito morreu na última segunda (14) em confronto.



