SP: acidente em rodovia deixa 28 pessoas feridas

28 pessoas ficaram feridas em um acidente de ônibus, no interior de São Paulo; 11 delas estão em estado grave. O veículo tombou na rodovia Raposo Tavares, em Itapetininga. Nele, estavam 36 passageiros e o motorista. As vítimas foram levadas para hospitais da região e algumas estão na UTI. Segundo testemunhas, o condutor perdeu o controle da direção e invadiu o canteiro central antes de tombar.



