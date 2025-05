SP: Justiça suspende novamente serviço de mototáxi

A Prefeitura de São Paulo voltou a pedir a suspensão do serviço de mototáxi por aplicativos. Atendendo ao recurso, o desembargador Eduardo Gouvêa, do Tribunal de Justiça de São Paulo, decidiu suspender o serviço até que o caso seja julgado de forma definitiva, citando a complexidade da situação e o risco ao trânsito. Ele também recomendou que a regulamentação para o transporte por mototáxi via aplicativo seja elaborada em até 90 dias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!