STF começa a ouvir testemunhas em processo contra Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe

O Supremo Tribunal Federal começou a ouvir 82 testemunhas no processo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados são réus por tentativa de golpe. Os depoimentos, conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, começam nesta segunda (19) e devem terminar em 2 de junho. Realizados por videoconferência, os depoimentos começam com as testemunhas de acusação, seguidas pelas sugeridas pelos réus colaboradores, como o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente coronel Mauro Cid. Por último, serão ouvidas as testemunhas de defesa.



