STF deve definir como as redes sociais serão responsabilizadas por publicações de usuários

O Supremo Tribunal Federal pode definir nesta quinta (26) como as redes sociais serão responsabilizadas por conteúdos ilícitos publicados por usuários. O ministro Nunes Marques deve apresentar o último voto. Os ministros discutirão as regras que as plataformas deverão seguir para retirar postagens com conteúdo ilegal. Se houver acordo, o resultado do julgamento será proclamado ainda hoje.



