STF mantém decisão de Moraes que determina medidas restritivas contra Jair Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou medidas restritivas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta sexta-feira (18). Os mandados foram cumpridos pela PF pela manhã na casa de Bolsonaro em Brasília (DF) e em endereços ligados ao Partido Liberal. Na casa do ex-presidente foram encontrados 14 mil dólares em dinheiro, um pen drive escondido no banheiro e a cópia de uma ação contra Moraes nos Estados Unidos. O ex-presidente terá que cumprir medidas cautelares com uso de tornozeleira eletrônica e não poderá acessar as redes sociais. Jair Bolsonaro terá que permanecer em casa entre as 19h e 07h, não pode entrar em contato com outros investigados e nem falar com diplomatas e embaixadores estrangeiros. Contato com o filho Eduardo também está proibido.



