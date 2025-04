STF mantém prisão do ex-presidente Fernando Collor

O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a prisão do ex-presidente Fernando Collor. O placar do julgamento virtual terminou em seis a quatro a favor da prisão. Na última sexta (25), o ministro Gilmar Mendes pediu para o julgamento ser realizado em plenário presencial, mas sem previsão de nova data, voltou atrás e deu continuidade à sessão virtual. Collor está preso em Maceió (AL) desde a semana passada. Ele foi condenado a quase nove anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!