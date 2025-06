STF retoma interrogatório de réus por golpe de Estado

O Supremo Tribunal Federal retoma nesta terça-feira (10) os interrogatórios dos réus envolvidos no suposto plano de golpe de Estado. O primeiro a depor é o almirante Almir Garnier, que atuou como comandante da Marinha durante o governo Bolsonaro. Em seguida, por ordem alfabética, serão ouvidos o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, e o ex-ministro do GSI, Augusto Heleno, antes do depoimento de Jair Bolsonaro. Na segunda, o tenente coronel Mauro Cid, delator no processo, reafirmou que Bolsonaro tinha conhecimento das ações para tentar alterar o resultado das eleições em 2022.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!